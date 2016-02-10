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Politika

İsrail'li Haaretz gazetesi: Türkiye ve İsrail yarın İsviçre'de görüşecek

Görüşmelerde ciddi mesafe alındığı ve çözülmesi gereken iki meselenin kaldığı belirtildi

10 Şubat 2016 01:00

İsrail'in Haaretz gazetesi, Türkiye ile İsrail arasında yarın İsviçre'de yeni bir görüşme yapılacağını öne sürdü

Radikal'in haberine göre; İsrail basını, Türkiye ile İsrail arasında yeni bir görüşme planlandığı öne sürdü. İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, yarın Türkiye ile İsrail arasında İsviçre'de yeni bir görüşmenin planlandığını duyurdu.

Türk yetkililer, haberle ilgili soruları "Bu iddiayı ne doğruluyoruz ne yalanlıyoruz" diyerek yanıtlarken Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun daha önceden planlanan temaslar kapsamında Cenevre'ye gideceği öğrenildi.

 

2 mesele kaldı

 

Zete'nin haberine göre; Türkiye ve İsrail arasındaki görüşmelerde ciddi mesafe alındığı, nihai anlaşma için ise 2 mesele üzerinde anlaşılmaya çalışıldığı ileri sürülüyor. Bu iki meseleden birinin; Türkiye tarafından talep edilen, Gazze ablukasının kaldırılması, diğerinin ise İsrail tarafından talep edilen, Hamas’ın Türkiye’deki faaliyetlerine son verilmesi olduğu belirtiliyor.

 

ABD Yahudilerinin heyeti aracılık etti

 

Haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından bu akşam kabul edilen ‘Amerikan Yahudilerinin Büyük Organizasyonu Başkanlar Konferansı’ heyetinin ve heyete başkanlık eden Malcolm Hoenlein’ın da, Türkiye ve İsrail arasındaki temasta rol aldığı bilgisi veriliyor.

ABD Yahudi toplumunun liderleri arasında Netanyahu’ya en yakın isimlerden biri olarak bilinen Hoenlein’ın, İsrail’den Türkiye’ye mesaj getirdiği ve Ankara’da kendisine verilen mesajları da İsrail tarafına ilettiği bildiriliyor.

 

Biden’ın ziyaretinde de konuşuldu

 

ABD’nin de, İsrail ve Türkiye arasındaki yakınlaşma için ısrarını sürdürdüğü ve Türkiye’yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, Türkiye ziyaretinde kabine üyeleriyle yaptığı görüşmelerde varılan sonuçları İsrail Başbakanı’na bildirdiği belirtiliyor.

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