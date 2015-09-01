İsrailli Bakan'dan skandal yorum: Askerler o çocuğa ateş açmalıydı!

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Nebi Salih bölgesinde Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarının protesto edildiği sırada İsrail askerinin bir kolu alçıda olan 12 yaşındaki Muhammed Tamimi'yi gözaltına almaya çalıştığı görüntüler dünyadan tepki görmeye devam ederken, eski İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü şimdiki Kültür Bakanı Miri Regev’den tartışılacak bir yorum geldi. “İsrailli askerin Tamimi’nin ailesine ateş açması gerektiğini” savunan Regev, “Savunma Bakanı'na bu aşağılanmaya bir son vermesi ve ateş açma konusundaki usülleri derhal değiştirmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Regev, Facebook adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah bir İsrail askerine yapılan saldırının görüntülerini izleyince şaşkına döndüm. Askerlerimizin göreve eli kolu bağlı şekilde gönderilmesi akıl almaz bir şey, bir rezalet! İsrail vatandaşlarına ve askerlerine zarar vermeye çalışan kim varsa bilmelidir ki, vatandaşlarımızın kanı yerde kalmayacaktır. Saldırıya uğrayan bir askerin anında karşılık verebileceği bir yasa çıkarılmalıdır. Savunma Bakanı'na bu aşağılanmaya bir son vermesi ve ateş açma konusundaki usülleri derhal değiştirmesi çağrısında bulunuyorum!"