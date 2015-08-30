İsrail askerinin şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalıştığı çocuk: Beni yıldıramayacaklar, bu topraklar bizim!

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Nebi Salih bölgesinde gözaltına alırken şiddet uyguladığı 12 yaşındaki Muhammed et-Temimi, "Beni yıldıramayacaklar. İşgal sona erip ülkemiz özgürleşene kadar bu protestolara katılmaya devam edeceğim" dedi.

İsrail askerlerinin 12 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi'yi gözaltına almaya çalışırken uyguladığı şiddet, uluslararası toplumda büyük infiale neden olmuştu. Alçılı koluna ve haykırışlarına rağmen bir İsrail askerinin, kayaların arasında sıkıştırdığı küçük Temimi, annesi ve 2012'de "İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen ablası Ahed'in yoğun çabası sonucu gözaltına alınmaktan kurtulmuştu.

İsrail askerinin, alçılı koluna rağmen gözaltına almaya çalıştığı Temimi, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Temimi, "İsrail askerinin tek derdi beni gözaltına almaktı. Bütün gücüyle vücuduma baskı yapıyordu. Onu üzerimden atmaya çalıştım, ama başaramadım" dedi.



"Annem ve kızkardeşimin yardımıyla kurtuldum" diyen Temini, kararlı bir ses tonuyla, "Beni yıldıramayacaklar. İşgal sona erip ülkemiz özgürleşene kadar bu protestolara katılmaya devam edeceğim" diye konuştu. Küçük Temimi, "Bu topraklar bizim. Onu mümkün olan her şekilde savunacağız. Yeri geldiğinde elimizdeki taşlarla, yeri geldiğinde ise İsrail ürünlerini boykot ederek...." ifadesini kullandı.