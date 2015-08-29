İsrail askerinden kolu alçılı Filistinli çocuğa gözaltı işkencesi!

İsrail askerinin kolu sargılı olan Filistinli bir çocuğu gözaltına almak istemesiyle arbede çıktı. Dünya ajanslarının geçtiği bu fotoğraflar büyük tepki topladı.

Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih bölgesinde toplanan bir grup gösterici, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Her hafta cuma namazının ardından düzenlenen Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasının protesto edildiği gösterilere İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası, atık su püskürterek müdahale ediyor.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde "Ayrım Duvarı" karşıtı yürüyüşler düzenleniyor. Halk Direnişi Komitesi'nden yapılan açıklamada, Nebi Salih bölgesinde yabancı aktivistlerin de yer aldığı yürüyüşe müdahale eden İsrail askerlerinin attığı plastik mermi sebebiyle 3 kişinin yaralandığı, biri yabancı iki kişinin gözaltına alındığı, kadın ve çocukların da coplarla darp edildiği belirtildi.

Nablus kentinde yer alan Kefr Kudum'da da bir genç İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak açtığı ateş sonucu ayağından yaralanırken, onlarca kişinin de plastik mermi sebebiyle yaralandığı ve tedavilerinin ayakta yapıldığı kaydedildi.

Bel'in, Na'lin ve El-Masera'da düzenlenen benzer yürüyüşler de İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kaldı. Söz konusu gösterilerde, çok sayıda kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren "Aksa İntifada'sının" ardından, İsrail yönetimi, kendilerine yönelik saldırılara engel olma gerekçesiyle 2002 yılında Ayrım (Utanç) Duvarı'nın inşasına başlamıştı.