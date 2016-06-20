İsrail'in umudu güneş enerji kulesinde



İsrail Necef Çölü'nde dünyanın en büyük güneş enerji kulesini inşa ediyor. 2017 yılında tamamlanması beklenen Aşalim Kulesi'nin İsrail'in enerji ihtiyacını karşılaması umut ediliyor. Kulenin 240 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.

Almanya'nın Jülich kentindeki, yedi yıldır faaliyette olan tesisten daha büyük olması bekleniyor.

Güneş ışınlarını bir kuleye odaklayarak enerji üreten bu tip santraller, 'Heliostat' adı verilen bir dizi aynayı kullanarak kollektör adı verilen kuleye güneş ışınlarını odaklıyor. Aşalim'deki santralde 55 bin ayna güneş ışınını bu kuleye aktaracak. Söz konusu tesisisin 430 futbol sahası büyüklüğünde bir alana inşa edildiği kaydediliyor. Kulenin ucunda biriken enerjiyle 600 derecede kaynayan su sayesinde alt kısımdaki büyük bir türbin harekete geçecek.

120 bin haneye yetecek

Aşalim santralinin gelecekte 121 megawatt elektrik üretmesi planlanıyor. Bu rakam da 120 bin haneli bir yerleşim biriminin elektrik ihtiyacını giderebilecek. Yenilenebilir enerji olduğu için yılda 110 bin ton sera gazı salınımından tasarruf edilmiş olacak.

Yarım milyar euroluk proje, Amerikan ve Fransız şirketlerinin ortaklığıyla inşa ediliyor.

İsrail hükümeti burada üretilen elektriği 25 yıl boyunca satın alma garantisi veriyor. Proje yöneticisi Eran Gartner, “Çünkü hali hazırda bir güneş enerji kulesinin maliyeti, kömür ya da petrol santralindeki elektrik üretiminden iki, üç kat fazla” diye konuşuyor.

Enerjide bağımsızlık hedefi

İsrail enerji konusunda bağımsız hale gelebilmek için 2020 yılına dek enerji ihtiyacının yüzde 10'ununu yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor.

İsrailliler gündelik hayatlarında güneş enerjisi teknolojisine alışkın. Birçok evin çatısında güneş enerjisi panelleri dikkat çekiyor.

Necef Çölü kuş sürülerinin güzergâhı olarak da biliniyor. Burada güneş aynalarının etkilenmemesi için kuşları bölgeden uzak tutacak maddeler salınacak, gürültü sistemleri devreye konulacak.

Güneş enerjisi santralleri Almanya'nın Jülich kentinin yanı sıra Fas, Güney Afrika ve Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde de bulunuyor. Mojave'de İvanpah bölgesindeki santral 137 metre yüksekliğinde.