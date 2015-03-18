İsrail'in seçimi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Oyların yüzde 23,27'sini alan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud partisi seçimleri önde tamamladı. Böylece Likud, Knesset'te (Meclis) 29 koltuk kazanmış oldu. Peki İsrail'deki seçim sonuçları Ankara-Tel Aviv ilişkilerini ve Filistin sorununu nasıl etkileyecek?

Sandık sonuçlarına göre hiçbir partinin tek başına iktidara gelecek oy oranını elde edemediği İsrail'i bir koalisyon hükümeti bekliyor.



Hürriyet.com.tr'ye konuşan Radikal gazetesi yazarı Fehim Taştekin, İsrail seçimlerinin sonucuna ilişkin, "Büyük bir değişim vadetmiyor" yorumunda bulundu. Taştekin'in açıklamaları şöyle: "İsrail'deki seçimler neticesinde sağcı bir koalisyonun iktidara gelmesi yüksek ihtimal görünüyor. Böyle bir iktidarın yaklaşımı da mevcut durumu değiştirecek bir tablo vadetmiyor. Bu yüzden Türkiye ve Gazze konusunda büyük değişiklikler beklememek gerekir. Kaldı ki Siyonist Birlik'in içinde olduğu bir koalisyon dahi iktidara gelse, durum çok farklı olmayacaktır. Zira Siyonist Birlik içinde yer alan ve Filistin Yönetimi'yle daha fazla işbirliğine gidilmesini savunan Tzipi Livni de tek başına iktidar olamayacağı için aşırı sağcı ya da sağcı partilerle koalisyon yapmak zorunda kalacak. Bu da vadettiklerini hayata geçirmesine engel olacak. İsrail devlet aklının, belli konularda aynı tutumu sergileyeceğini de belirtmek lazım."



İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mensur Akgün ise, seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşebileceğini ifade etti. Akgün, "Netanyahu iktidarda kalırsa, İsrail'le ilişkileri geliştirmek zor olacak. Bu durumda sadece Türkiye ile değil, Obama yönetimi kaldığı sürece İsrail'in başı ABD ile de dertte olacak. Ancak İsrail için IŞİD, Hizbullah'tan daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu yüzden, bugünkü seçimler sonucunda, Netanyahu kalsa dahi Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesini beklemek gerekir.

Bu, Türkiye'deki seçimlerin hemen ertesinde olabilir. Söz konusu düzelme, üçüncü bir ülkenin müdahalesiyle mi, yoksa iki taraftan birinin atacağı adımla mı olur, orası bilinmez. Livni'nin içinde olacağı bu iktidarın çıkması halinde ise ilişkiler çok daha çabuk normalleşir." dedi.

