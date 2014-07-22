İsrail'in Gazze saldırılarında 130 çocuk yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki bir binayı vurdu, 5'i çocuk 11 kişi öldü. Filistin Bağımsız İnsan Hakları Heyeti, İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana ölen 550 kişiden 130'unun çocuk olduğu belirtildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Eşref Kudra, saldırıda 11 kişinin öldüğünü ve hayatını kaybedenlerin arasında 5 çocuğun bulunduğunu belirtti.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Heyeti, İsrail'in 8 Temmuz'dan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 130 çocuğun öldüğünü duyurdu.



Heyet Başkanı Sabah Abdulazim yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun çocukların ölümü karşısındaki sessizliğinin 'utanç verici' olduğunu belirtti.

Abdulazim çocukların katledilmesi karşısında dünya kamuoyunun harekete geçmesini istedi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin en büyük hastanelerinden Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırısında 5 Filistinli hasta öldü, 15 kişi yaralı.



Aksa Şehitleri hastanesinde görevli bir doktor, “Hastanemiz bombalandı. Şimdi de boşaltmamız isteniyor. Bu kadar hastayı nereye götürelim. Buradaki yaralı ve hastaları ne yapacağız. Ambulanslarımız yok. Ağır yaralılar var. Yoğun bakımda olanlar var. Ne yapacağız bu yaralıları. Açık açık öldürülüyoruz. Ölün deniyor bize. Dünyaya sesleniyorum. Ne yapacağız. Ey dünya neredesiniz. Ey Araplar neredesiniz. Hastane bombalanıyor, insanlara hizmet veren kuruluş bombalanıyor. Burada yatan hastaların aralarında çocuklar, yaşlı kadınlar var."