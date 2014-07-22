Gazze'de ölüm kol geziyor



İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk olduğu belirtilirken, Gazze Şeridi'ndeki bir hastanenin de İsrail birlikleri tarafından vurulduğu bildirildi.

Filistin kaynaklarına göre, El Aksa Hastanesi'nin üçüncü katına isabet eden bombalar dört kişinin ölümüne neden oldu. Olayda 50 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. İsrail'in bugün havadan düzenlediği bir başka saldırıda da yarısı çocuk, sekiz kişinin öldüğü kaydedildi. Refah kentinde de yine aralarında çocukların bulunduğu 9 kişilik bir aile bombaların hedefi oldu.

Filistinli yetkililer 200 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

ABD Başkanı Barack Obama Gazze Şeridi'nde artan sivil ölümler nedeniyle ‘ciddi kaygıları olduğunu‘ belirterek uluslararası toplumun devam eden şiddeti durdurması gerektiğini söyledi. Obama “Bu kolay bir iş olmayacak“ diye de sözlerini sürdürdü.

Aetşkes çabaları

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ise temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği belirtildi. Kahire'de bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da taraflar arasında ateşkes sağlanması için girişimlerini sürdürüyor.

Alman hükümeti tarafları Gazze Şeridi'ndeki sivilleri korumaya çağırdı. Çok sayıda masum kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirten Alman hükümetinin sözcüsü Martin Schaefer, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesini talep ederek sivil can kayıplarına yol açmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Hamas'ın saldırıları

Militan Filistinliler de İsrail'e füze saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu iki füzenin Tel Aviv, üç füzenin de Aşdod yakınlarına düştüğünü duyurdu.