İsrail’den vatandaşlarına "En kısa sürede Türkiye'yi terk edin" uyarısı

İsrail, acil terör saldırısı riski nedeniyle vatandaşlarına “en kısa sürede” Türkiye’yi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu. 19 Mart'ta Taksim'de gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında üç İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından 28 Mart’ta İsrail Başbakanşlığı’nda seyahat risk uyarısı “yüksek somut tehditlere” yükseltilmişti.

Hürriyet’in haberine göre, İsrail Başbakanlığı Terörle Mücadele Bürosu’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, mevcut seyahat risk uyarısının 2. seviyede (yüksek somut tehdit) olduğu hatırlatılırken, “Tehdit, Türkiye’deki tüm turistik merkezleri kapsıyor.

Türkiye’deki İsraillilerin turistik merkezlerden uzak durmalarını, yerel yetkililerinin uyarılarını dikkate almalarını ve ülkeyi en kısa zamanda terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dendi.

19 Mart'ta Taksim'de gerçekleştirilen intihar saldırısında üç İsrail bir İran vatandaşı hayatını kaybetmiş, 39 de kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerinde İsrail yönetimi, 28 Mart'ta İsrail Başbakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut seyahat risk uyarısını 3. seviyeden 2. seviyeye yükseltmişti.

3. seviye "somut saldırı tehditlerine", 2. seviye ise "yüksek somut tehditlere" işaret ediyor.