T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrail’den vatandaşlarına "En kısa sürede Türkiye'yi terk edin" uyarısı

19 Mart'ta İstiklal'de gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 3 İsrailli hayatını kaybetmişti

09 Nisan 2016 01:11

İsrail, acil terör saldırısı riski nedeniyle vatandaşlarına “en kısa sürede” Türkiye’yi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu. 19 Mart'ta Taksim'de gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında üç İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından 28 Mart’ta İsrail Başbakanşlığı’nda seyahat risk uyarısı “yüksek somut tehditlere” yükseltilmişti.

Hürriyet’in haberine göre, İsrail Başbakanlığı Terörle Mücadele Bürosu’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, mevcut seyahat risk uyarısının 2. seviyede (yüksek somut tehdit) olduğu hatırlatılırken, “Tehdit, Türkiye’deki tüm turistik merkezleri kapsıyor.

Türkiye’deki İsraillilerin turistik merkezlerden uzak durmalarını, yerel yetkililerinin uyarılarını dikkate almalarını ve ülkeyi en kısa zamanda terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dendi.

19 Mart'ta Taksim'de gerçekleştirilen intihar saldırısında üç İsrail bir İran vatandaşı hayatını kaybetmiş, 39 de kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerinde İsrail yönetimi, 28 Mart'ta İsrail Başbakanlığı Terörle Mücadele Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, mevcut seyahat risk uyarısını 3. seviyeden 2. seviyeye yükseltmişti.

3. seviye "somut saldırı tehditlerine", 2. seviye ise "yüksek somut tehditlere" işaret ediyor.

ETİKETLER

haber 19 mart taksim saldırı tehdit uyarı

İlgili Haberler

İstiklal saldırısında hayatını kaybeden üç İsraillinin patlamadan önceki son fotoğrafı...

Turist kafilesinde bulunan bir kişi fotoğraf çektiği için patlamadan kurtulmuş

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması: Mutabakat metninin nihai haline çok yaklaştık

2010’da Mavi Marmara olayının ardından diplomatik ilişkiler ikinci katiplik seviyesine indirilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24