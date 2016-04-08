Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail açıklaması: Mutabakat metninin nihai haline çok yaklaştık

Dişleri Bakanlığı, Türkiye-İsrail görüşmeleriyle ilgili açıklama yaparak, heyetlerin mutabakat metninin nihai hale getirilmesi ve farklılıkların giderilmesi yönünde ilerleme sağladığını ve anlaşmanın çok yakında gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda sonuçlandırılması hususunda uzlaşıya vardığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla İsrail Başbakanı'nın Özel Temsilcisi Joseph Ciechanover ve İsrail Milli Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel'in başkanlıklarındaki Türk ve İsrail heyetlerinin Londra'da bir araya geldiği ve heyetlerin mutabakat metninin nihai hale getirilmesi konusunda ilerleme sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Başbakanı'nın Özel Temsilcisi Joseph Ciechanover ve İsrail Milli Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Jacob Nagel'in başkanlıklarındaki Türk ve İsrail heyetleri bugün Londra'da bir araya gelmiştir.

“Heyetler, mutabakat metninin nihai hale getirilmesi ve farklılıkların giderilmesi yönünde ilerleme sağlamışlar ve anlaşmanın çok yakında gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda sonuçlandırılması hususunda uzlaşıya varmışlardır."

Ne olmuştu?

2010’da İsrail’in Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisini durdurmak üzere düzenlediği operasyonda dokuz Türk’ün hayatını kaybetmesiyle Ankara-Tel Aviv ilişkileri kopma noktasına gelmişti. Diplomatik ilişkiler ikinci katiplik seviyesine indirilirken, Türkiye ilişkilerin normalleşmesi için üç şart öne sürmüştü: Özür dilenmesi, hayatını kaybedenler için tazminat ödenmesi ve Gazze’deki ablukanın kaldırılması.

Mart 2013’te ABD Başkanı Barack Obama’nın aracılığında Başbakan Binyamin Netanyahu dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dan telefonda özür dilemişti. Geriye kalan diğer iki şartın yerine getirilebilmesi için başlayan temaslar 2014 yazındaki Gazze Savaşıyla sekteye uğradığı belirtilse de; İran’ın ABD ile anlaşmaya varması ve ambargonun kaldırılması ve Suriye İç Savaşı birtakım gelişmelerin iki ülkeyi ilişkileri düzeltme yoluna ittiğine dair değerlendirilmeler yapıldı.