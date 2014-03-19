İsrail'den Suriye'ye: Bizi inciteni, biz de incitiriz

İsrail savaş uçakları Suriye ordusuna ait hedeflere yönelik dört hava saldırısı düzenledi. Hava operasyonunun ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Politikamız net. Bizi inciteni, biz de incitiriz" dedi. Saldırılar, İsrail-Suriye sınırında dün gerçekleşen ve dört İsrail askerinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından gelmişti.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, gece yarısından sonra Suriye ordusuna ait hedeflere dört hava saldırısı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda, İsrail devriyesine yönelik saldırıyı kolaylaştıran ve yardımcı olan Suriye ordusunun birlikleri hedef alındığı kaydedilerek, uçakların hedeflerini vurup üslerine döndüğü belirtildi. İsrail-Suriye sınırında dün yol kenarına bırakılan bir bombanın patlaması sonucu dört İsrail askeri yaralanmıştı.

Hava saldırılarının ardından bakanlar kuruluna hitap eden İsrail Başbakanı Netanyahu, "Politikamız net. Bizi inciteni, biz de incitiriz" ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Suriye askerlerimizi hedef alan saldırılara sadece izin vermekle kalmadı, işbirliği de yaptı" dedi.

'Esad pişman olacak'

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon ise, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İsrail'e düşman taraflarla işbirliği yapmaya devam etmesi halinde bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini" belirtti.

The Jerusalem Post'ta yer verilen açıklamasında Yalon, "İsrail, Esad'ın kontrolünde bulunan topraklarda yaşananların sorumlusu olarak Esad'ı görüyor. Eğer İsrail'e karşı çalışan teröristlerle işbirliği yapmaya devam ederse, bunun bedelini ağır ödeyecek, buna pişman olacak. İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için sorumlu bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esad rejimden açıklama yok

Esad rejimi ise İsrail'in düzenlediği saldırılarla ilgili sessizliğini koruyor. Devlet televizyonunda yayınlanan haberlerde saldırılardan bahsedilmezken; Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail jetlerinin "Suriye ordusuna ait çok sayıda stratejik alanı" vurduğunu belirtti. Örgüt, saldırılarda ölen ya da yaralananlar olduğunu iddia etti.

Sınır birlikleri alarmda

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait hedeflere düzenlediği saldırının ardından sınırdaki birliklerini alarma geçirdiğini duyurdu.

İsrail ordu radyosu, savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait hedeflere yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak düzenlenmesi muhtemel saldırıya karşı Suriye sınırındaki birliklerin alarma geçirildiğini belirtti.

İsrail ordusu, İsrail-Suriye sınırında dün meydana gelen patlamanın ardından Golan Tepeleri'nin bulunduğu sınır bölgesini "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.