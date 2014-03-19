İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, gece yarısından sonra Suriye ordusuna ait hedeflere 4 hava saldırısı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda, İsrail devriyesine yönelik saldırıyı kolaylaştıran ve yardımcı olan Suriye ordusunun birlikleri hedef alındığı kaydedilerek, uçakların hedeflerini vurup üslerine döndüğü belirtildi.

Golan Tepeleri'nde gerilim artıyor

İsrail ordu radyosu da savaş uçaklarının Suriye ordusuna ait hedeflere yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak düzenlenmesi muhtemel saldırıya karşı Suriye sınırındaki birliklerin alarma geçirildiğini belirtti.

İsrail-Suriye sınırında, Golan Tepeleri'nde dün öğleden sonra bir patlama meydana gelmiş, İsrail basınında yer alan haberlerde 4 İsrail askerinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde durum Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana gerginliğini koruyor.