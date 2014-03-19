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Dünya

İsrail Suriye'de 4 noktayı vurdu

İsrail ordusu, gece yarısından sonra Suriye ordusuna ait hedeflere 4 hava saldırısı düzenledi

19 Mart 2014 08:43

Golan tepelerinde 4 askerinin yaralanmasından Esad rejimini sorumlu tutan İsrail, savaş uçaklarıyla Suriye'ye 4 saldırı düzenledi. Saldırıda, Suriye'nin 4 askeri noktası vuruldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, gece yarısından sonra Suriye ordusuna ait hedeflere 4 hava saldırısı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda, İsrail devriyesine yönelik saldırıyı kolaylaştıran ve yardımcı olan Suriye ordusunun birlikleri hedef alındığı belirtildi.

İsrail uçaklarının hedefleri vurduktan sonra üslerine döndükleri de vurgulandı.

İsrail-Suriye sınırında dün öğleden sonra bir patlama meydana gelmişti. Yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonrası 4 İsrail askeri yaralanmıştı. İsrail patlamadan, Suriye yönetimini sorumlu tutmuştu.

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