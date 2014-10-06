İsrail'den İsveç'e 'Filistin'i neden tanıdın?' notası

İsveç’in Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklaması nedeniyle İsrail’in, İsveç’in Tel Aviv Büyükelçisi Carl Magnus Nesser'i Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

İsrail devlet radyosunda yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Nesser'a, İsrail’in, İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in Filistin’i devlet olarak tanıyacağı sözleriyle ilgili rahatsızlığı ve hayal kırıklığını aktararak, resmi şikayette bulundu.

Söz konusu açıklamanın, İsrail-Filistin ilişkilerine zarar verdiğini belirten İsrailli yetkililer, bu adımın Filistinlilerde, "tek taraflı hedeflerine ulaşabilecekleri yönünde gerçekçi olmayan beklentilerin" oluşmasına sebebiyet vereceğini savundu.

İsrailli yetkililer ayrıca İsveç’in, "Ortadoğu’nun bazı bölgelerinde çetin çatışmalar sürerken, Filistin meselesine önem vermesini de anlamlandıramadıklarını" dile getirdi.

İsveç’in yeni seçilen merkez-sol hükümeti Başbakanı Stefan Löfven, cuma günü Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı.

İsveç'in Filistin'i tanıması, AB üyesi iken Filistin'i tanıyacak ilk ülke olması dolayısıyla önem kazanıyor. Macaristan, Polonya ve Slovakya gibi ülkeler AB üyesi olmadan önce Filistin’i devlet olarak tanımıştı.