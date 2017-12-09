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Dünya

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı: İki kişi hayatını kaybetti

İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 25 kişi de yaralandı

09 Aralık 2017 13:58

İsrail’in cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli’nin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Hava Kuvvetleri’nin bir gün önce gerçekleşen ancak hedefine ulaşmayan füze saldırısına karşılık olarak gerçekleştiğini teyit ettiği saldırılarda 6’sı çocuk 25 kişi de yaralandı. 

Sputnik International’a konuşan Gazze Şeridi’nden bir resmi yetkili, cuma günü dört farklı noktaya düzenlenen saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğin söyledi. Ortadoğu’da görev yapan gazeteci Nasser Atta da, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaralı sayısını 15 olarak aktardı ve yaralananlar arasında 6 aylık Yosef Askyan’ın da bulunduğunu kaydetti. 

İsrail Hava Kuvvetleri komutanlığından yapılan açıklamada da “Bugün İsrail’e yönelik fırlatılan roketlere yanıt olarak Hava Kuvvetleri, Gazze’deki Hamas’ın eğitim kampı ile silah deposunu vurdu” dendi.

"Bu, ABD'nin Kudüs kararına yönelik ilk tepkimizdir”

Perşembe günü İsrail’e Filistin kontrolündeki topraklardan iki füze atılmış ancak bu füzelerin hedefe varmadığı duyurulmuştu. Gazze'deki Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı Nasır Selahaddin Tugayları roketleri kendilerinin attığını duyurarak, "Bu, ABD'nin Kudüs kararına yönelik ilk tepkimizdir” açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü ABD’nin başkenti olarak tanıma kararının ardından bölgede geniş katılımlı protestolar düzenlenmiş, İsrail güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişi yaralanmış, onlarca kişi de gözaltına alınmıştı. Eylemlerde, en az 1 kişi de hayatını kaybetmişti. 

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