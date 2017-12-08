Filistin'deki Kudüs protestolarında iki kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası bugünü 'Öfke Günü' ilan eden Hamas'tan yeni intifada çağrısı gelirken Kudüs, Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, Tulkerm, Kalkiliyye, Cenin, Beytullahim, Selfit ve El-Halil kentlerinde cuma namazı sonrası yürüyüşler düzenlendi.

Biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan İsrail askerlerinin protestoculara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla da müdahalede bulunduğu iddia edildi.

Gösterilerde yüzlerce kişi yaralandı ve onlarca protestocu da İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Saat 17.00 sıralarında, protestolarda ilk can kaybının yaşandığı duyuruldu. Hürriyet'te yer alan habere göre Gazze Şeridi'nde iki kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık yarım saat sonra bakanlık bir kişinin daha öldürüldüğünü açıklarken, daha sonrasında bu bilgi geri çekildi.

İsrail ordusu: İki "ana kışkırtıcıya" ateş açıldı

AFP'nin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı ölen göstericinin adının 30 yaşındaki Mahmoud al-Masri olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ise eylemde askerler tarafından "iki ana kışkırtıcıya" ateş açıldığını ve atışların isabetli olduğunu duyurdu.

"Batı Şeria'da protestolar devam ediyor, Kudüs'te polis biraz geri çekildi"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, "Kudüs'te cuma namazı sonrasında Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıktılar ve Şam kapısına geldiler. Çok sayıda polis vardı ve kalabalığı bölmeye çalıştı. Polis eylemcileri çembere aldı, bazı göstericileri gözaltına almaya çalışırken arbede yaşandı. En az 7-8 kişi gözaltına alındı. Atlı polisler kalabalığı dağıtmaya çalıştı" dedi.

Batı Şeria'da ise durumun daha sert olduğunu kaydeden Boyraz, "Buradaki kişiler Kudüs'e gelemiyor. Kızılay'ın açıklamasına göre 100 kadar Filistinli yaralandı. Batı Şeria'da gösteriler ve müdahaleler devam ediyor. Kudüs'te ise polis biraz geri şekildi. Filistinliler çok öfkeli, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Artık önümüzde barış umudu da yok. Barış süreci sona erdi' diyorlar" aktarımında bulundu.

ABD'nin Kudüs kararına kınayan sloganlar atan eylemciler, Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail askerleri, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye ve Kalkiliyye yakınlarındaki iki belde ile Nablus yakınlarındaki Kusra'da Filistinli gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli, boğulma tehlikesi geçirdi.

Halk Direniş Komitesi aktivisti Murad İştivi, İsrail askerlerinin Kalkiliyye yakınlarındaki Kefer Kaddum beldesindeki gösterilere müdahalesi sırasında biri gazeteci 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını aktardı.