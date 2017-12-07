İsrail’de füze alarmı

İsrail’de kullanılan bir akıllı telefon uygulaması, Gazze Şeridi yakınlarındaki bölgeden füze ateşlendiği yönünde uyarıda bulundu. İsrail Savunma Güçleri (IDF) de Twitter’dan yaptığı açıklamada, Gazze’ye komşu olan alanda teyakkuz durumuna geçildiğini belirtti.

RT’nin haberine göre, bölgeden gelen ilk raporlarda, Hof Ashkelon ve Sha’ar HaNegev bölgelerinde alarma geçildiği belirtildi. İlk olarak olası bir saldırı ihtimalinin incelendiğini kaydeden IDF, daha sonrasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nden İsrail devletine yönelik olarak iki füze ateşlendiğini ancak bu füzelerin hedefe varmadığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adrae de sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e doğru iki roket atıldığını ancak roketlerin Gazze sınırları içinde düştüğünü belirtti.

Nasır Selahaddin Tugayları: ABD'nin Kudüs kararına yönelik ilk tepkimizdir

Gazze'deki Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı Nasır Selahaddin Tugayları ise roketleri kendilerinin attığını duyurdu. Nasır Selahaddin Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu, ABD'nin Kudüs kararına yönelik ilk tepkimizdir" dendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmişti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te birçok işyeri perşembe günü greve giderek kepenk kapatırken, binlerce Filistinli ise kararı protesto için sokağa indi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, İsrail askerleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 100’ün üzerinde kişi yaralandı.