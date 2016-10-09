İsrail'deki bir nükleer tesise Şimon Peres adı verildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Negev çölündeki bir nükleer santrale, geçtiğimiz günlerde ölen eski cumhurbaşkanı ve başbakan Şimon Peres'in adının verilmesine karar verildiğini söyledi.

Peres 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında, Fransa'nın desteğiyle Dimona kentindeki bu nükleer reaktörün inşa edilmesine yardım etmişti.

Tesisinin hâlihazırdaki adı Nükleer Araştırma Merkezi - Negev.

Netahyahu, "Bu kuruluş kuşaklardır İsrail'in güvenliği için önemlidir" dedi ve bu nedenle Peres'in adını tesise vermenin "doğru ve uygun" olacağını belirtti.

İki dönem başbakanlık yapan Peres geçtiğimiz günlerde 93 yaşında ölmüştü.

İsrail nükleer silahlara sahip olduğunu ne reddediyor ne kabul ediyor.

Uzmanlar ve yabancı hükümetler İsrail'in ne kadar nükleer silaha sahip olduğuyla ilgili farklı görüşler bildiriyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 2014'te, "Netanyahu 400 nükleer silah başlığı üzerinde oturuyor" demişti.

Aynı yıl Washington Post'ta yayımlanan ve Atom Bilimcileri Bülteni'ne dayandırılan haberde ise İsrail'in 80 nükleer silah başlığı olduğu belirtilmişti.