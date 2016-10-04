Peres'in son itirafı: Atom bombası ürettik

Geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, ölümünden hemen önce verdiği bir röportajda ülkesinin atom bombası ürettiğini itiraf etti.

Sputnik’in haberine göre, ‘Düşmanları şüphe içinde bırakmak’ için İsrail’in nükleer silaha sahip olduğunu söylemeyi yıllardır reddeden Peres, nükleer silah geliştirilmesi için kurulan programın ortaya çıkarılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Ölümünden hemen önce Daphne Barak’a konuşan Peres, “İlk olarak gücümüzü toplamak istedim, böylece daha sonra barış yapabilirdik. Bunun en kapsamlı ve açık yolu olduğunu söyleyebilirim. Yani bu bir çelişki değil daha çok bir karışım. O zamanlar bir nükleer bomba üretmemizin sebebinin savaş tehlikesini durdurmak olduğunu düşündüm” dedi.

1955 yılında Cumhurbaşkanı Ben Gurion’u nükleer bir reaktör kurmak konusunda ikna ettiğini ifade eden Peres, korkusunun komşu İran’dan gelebilecek bir tehdit olduğunu söyledi. Eski cumhurbaşkanı, “İsrail’in buna ihtiyacı olduğuna güçlü bir biçimde inandım. Kimse beni dinlemedi ama Ben Gurion’u ikna ettim, onun desteğini kazandım. Hepsine karşı o bana arka çıktı” diye konuştu.

DCLeaks internet sitesinde ifşa edilen ABD’li üst düzey bürokratlara dair elektronik postalarda da İsrail’in sahip olduğu nükleer silahlara dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın yatırımcı Jeffrey Leeds'e gönderdiği ve İsrail'in 200 nükleer silahı olduğu ve bunların hepsinin Tahran'a doğru konuşlandırıldığı bilgisinin yer aldığı 3 Mart 2015 tarihli bir e-postanın doğruluğu, Powell'ın sözcüsü Peggy Cifrino tarafından teyit edilmişti.