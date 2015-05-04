İsrail'de polise karşı 'ırkçılık' öfkesi büyüyor

İsrail'de yaşayan Etiyopya asıllı İsrailliler polisi 'ırkçılıkla' suçlayarak sokak gösterileri düzenlemeye başladı. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkenin en büyük şehri olan Tel Aviv'in merkezinde toplanan yüzlerce Etiyopya asıllı Yahudi göstericiye polis biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Geçen hafta internet ortamında paylaşılan bir videonun protestoları tetiklediği tahmin ediliyor.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen videoda, bir İsrail polisi Etiyopya asıllı bir askeri bir yandan yumruklarken diğer yandan ırkçı hakaretlerde bulunurken görülüyor.

Videoyu, polisin Etiyopya asıllı İsraillilere yönelik tavrının sadece bir örneği olarak yorumlayan göstericiler, İsrail emniyetine 'Irkçılığa son verin' çağrısı yaptıklarını ifade ediyor.

'Eşit haklar istiyoruz'

Pazar günü Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda gerçekleşen protesto gösterilerinde protestocular polise şişe ve taş atarken at sırtındaki polislerin göstericilere müdahale ettiği görülüyor.

Çıkan çatışmalarda aralarında 20 polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Channel 2 televizyon kanalına konuşan göstericilerden Batel isimli genç kadın "Buraya haklarımız için savaşmaya geldik" dedi.

İsmini vermek istemeyen 21 yaşındaki bir diğer gösterici ise "Polisten dayak yemek istemiyorum. Annem-babam bu ülkeye boşuna göç etmedi. Eşit haklar istiyoruz" diyerek öfkesini dile getirdi.

İddialar incelenecek

Gösterilerin büyümesi üzerine konuya ilişkin bir açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, protestocuları itidalli davranmaya çağırdı ve ırkçılık iddialarının sonuna kadar soruşturulacağı sözünü verdi.

Netanyahu'nun bugün hem gösterciler arasından bir grupla, hem de son olayları tetiklediği sanılan videodaki askerle görüşeceği belirtiliyor.