İsrail polisinden 7 yaşındaki çocuğa gözaltı

İsrail polisi Doğu Kudüs’te bir otobüse taş attıkları gerekçesiyle Filistinli 7 yaşındaki çocuk Ahmed Zaatari ve kuzeni 12 yaşındaki Muhammed Zaatari’yi salı günü gözaltına aldı.

Muhammed’in babası Mehdi Zaatari, gözaltıların çocuklar evlerinin önünde oyun oynarken akşam saat 19.30 sularında gerçekleştiğini söyledi.

ABD’li New York Times gazetesinin haberine göre Filistinli baba, yetkililer ilk etapta yeterli bilgi vermediği için çocukları karakol karakol aramak zorunda kaldı. Zaatari daha sonra nerede olduklarını öğrendikleri Ahmed ve Mahmud’un sabaha karşı serbest bırakıldığını belirtti. İsrail polisi sözcüsü Micky Rosenfeld, yedi yaşındaki Ahmed’in bir otobüse taş attığı için yakalandığını, Muhammed’in ise gözaltı sebebini bilmediğini ifade etti.

Baba Zaatari, serbest bırakılan iki Filistinli çocuğun saatlerce süren gözaltıları boyunca sorguya çekildiğini dile getirdi. Ahmed ve Mahmud’a, İsrail polisi tarafından “Nasıl ölmek istersiniz; şehit olarak mı ölmek istersiniz?” ve “Taş atmayı seviyor musunuz, taş atan diğer arkadaşlarınızın kim olduğunu söyler misiniz?” gibi soruların sorulduğunu söyledi. Zaatari ailesi, karakolda geçen saatler boyunca çocuklara yiyecek hiçbir şey verilmediğini de dile getirdi. Önceki gün taş atmak suçuyla mahkeme karşısına çıkarılan Muhammed, Doğu Kudüs’ten üç gün uzaklaştırma cezası aldı.

İsrail yönetimi tarafından işgal altında tutulan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki çocuk gözaltıları uluslararası insan hakları örgütlerinden eleştiriler alıyor. İsrail, bilgi almak için yaptığı baskılarla Filistinli çocukların ruh sağlığını bozmakla suçlanıyor. Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü Filistin’in avukatı Brad Parker, İsrail hapishanelerinde 14-15 yaşlarında 25 çocuğun tutuklu olduğunu belirtiyor.