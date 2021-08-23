İsrail verileri: Üçüncü doz Koronavirüs aşısından 10 gün sonra koruma dört kat artıyor

İsrail’de Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı veriler, Koronavirüs’e karşı üçüncü doz aşı olan 60 yaş ve üstünde enfekte olma riski ve ağır hastalığın ciddi oranda düştüğünü gösterdi.

VoA’da yer alan habere göre, Koronavirüs’ün Delta varyantı nedeniyle üçüncü doz aşılama sürecine giren İsrail’de 60 yaş ve üstünün verileri aşılama uzmanlarının düzenlediği bir panelde görüşüldü.

Veriler, 60 yaş ve üstünde üçüncü doz aşısı yapıldıktan 10 gün sonra, koruma oranının ikinci dozdan dört kat yüksek olduğunu gösterdi. Üçüncü doz yapıldıktan 10 gün sonra ağır hastalık ve hastaneye başvuru oranının da beş altı kat daha düşük olduğu görüldü.

İsrail’de üçüncü doz aşılama programı 40 yaş ve üstünde ilerliyor.