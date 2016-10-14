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Kültür-Sanat

İsrail UNESCO ile bağlarını dondurdu

UNESCO, Tapınak Tepesi'nin Musevilik ile bağı olmadığı yönünde karar vermişti

14 Ekim 2016 22:31

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün  (UNESCO) Tapınak Tepesi'nin Musevilik ile ilgili olmadığı yönündeki kararının ardından, UNESCO ile işbirliğini durdurma kararı aldı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada UNESCO kararının "tarihi reddettiği ve terörü desteklediği" söylenirken, UNESCO'nun belgelerinde Tapınak Tepesi ismini kullanmayarak bölgenin İslami adı olan Haram'üş Şerif'i kullanmakta olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNESCO'nun kararını "absürd" olarak nitelerken, "İsrail'in Tapınak Tepesi ile bağı olmadığını söylemek, Çin'in Çin Seddi ile alakasını olmadığını, ya da Mısır'ın piramitlerle alakası olmadığını söylemek gibi" dedi.

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