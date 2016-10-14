İsrail UNESCO ile bağlarını dondurdu

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Tapınak Tepesi'nin Musevilik ile ilgili olmadığı yönündeki kararının ardından, UNESCO ile işbirliğini durdurma kararı aldı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada UNESCO kararının "tarihi reddettiği ve terörü desteklediği" söylenirken, UNESCO'nun belgelerinde Tapınak Tepesi ismini kullanmayarak bölgenin İslami adı olan Haram'üş Şerif'i kullanmakta olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UNESCO'nun kararını "absürd" olarak nitelerken, "İsrail'in Tapınak Tepesi ile bağı olmadığını söylemek, Çin'in Çin Seddi ile alakasını olmadığını, ya da Mısır'ın piramitlerle alakası olmadığını söylemek gibi" dedi.