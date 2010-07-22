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Yaşam

İSRAİL, TÜRKİYE'YE YÖNELİK SEYAHAT UYARISINI KALDIRDI ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 15:29

-İSRAİL, TÜRKİYE'YE YÖNELİK SEYAHAT UYARISINI KALDIRDI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - İsrail, 31 Mayıs'ta Mavi Marmara Gemisine düzenlenen baskın sonrası vatandaşlarına yaptığı ''Türkiye'ye seyahate gitmekten kaçınmaları'' yönündeki uyarısını kaldırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, yaptığı açıklamada, İsrail'le Türkiye arasındaki ilişkilerin yavaş yavaş düzelmeye başladığını ifade ederek, İsrail'in vatandaşlarına yaptığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını bildirdi. Bu durumun yılın ikinci altı ayında İsrail'den gelecek turist sayısının normale döneceği anlamına geldiğini belirten Taşbaşı, ''Bu çok iyi oldu. Dışişleri Bakanlığımız iyi bir dış politika yönetti. İsrail'den gelen turist sayısı yüzde 20 azalmıştı. Uyarının kalkmasıyla İsrail'li turist sayısının artacağını düşünüyorum'' dedi.

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