İsrail, Türkiye'nin Hamas üyelerine vatandaşlık ve pasaport sağladığını iddia etti

İsrail'in Ankara Maslahatguzâr'ı Roey Gilad, Türkiye'nin 12'ye yakın Hamas üyesine vatandaşlık ve seyahat izni sağladığını iddia ederek bu konunun Türk yetkililerle görüşüleceğini söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Gilad, Ankara'da yaptığı açıklamalarda İsrail'in elinde Türkiye'nin 12'ye yakın Hamas üyesine belge sağladığı yönünde kanıt olduğunu söyledi. Gilad, İsrail’in 2019 yılında Türkiye’yi Hamas ile terör bağlantılı ilişkileri nedeniyle uyardığını ancak bu konuda Türk makamları tarafından bir adım atılmadığını söyledi.

Gilad, Türkiye’den vatandaşlık ve seyahat belgesi alan bu Hamas üyelerinin İstanbul’dan terörü finanse ve organize ettiklerini iddia etti.

“Elimizde hükûmete sunulacak olan bir belgenin kopyası bulunuyor” diyen Gilad sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizde gayet sağlam dayanakların olduğu belgelerin hükûmete sunulduğunu ve bir yanıt alınamayan geçmiş deneyimlerimize bakılırsa herhangi bir şey yapılacağına dair çok fazla beklentim olmadığını söylemeliyim.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta İstanbul'da Hamas'tan yetkilileri ağırlamış, ABD Dışişleri Bakanlığı gerçekleşen ziyarete tepki göstermişti.

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