ABD Dışişleri'nden Erdoğan'ın Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeye tepki: Türkiye'yi uluslararası toplumdan izole etmeye hizmet ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Hamas Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve ekibiyle İstanbul'da görüşmesine tepki gösterdi. Ortagus'un açıklamasında Erdoğan'ın yaptığı görüşme hakkında "Sadece Türkiye’yi uluslararası toplumdan izole etmeye hizmet eder" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle hafta sonu İstanbul'da görüştü. Erdoğan'ın görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Hamas'ın ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü kabul edildiğini ve Erdoğan'la görüşen heyette 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' listesinden iki kişinin bulunduğunu söyledi.

Ortagus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu terör örgütüyle hâlâ devam eden teması yalnızca Türkiye’yi uluslararası toplumdan izole etmeye, Filistin halkının çıkarına zarar vermeye hizmet ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ortagus'un yazılı açıklamasının tamamı şöyle:

"ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Ağustos’ta İstanbul’da iki Hamas liderini ağırlamasına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. Hamas, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor ve Erdoğan’ın ağırladığı iki yetkili 'Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler' listesinde yer alıyor. Ağırlanan kişilerden biri, birden fazla terör saldırısı, kaçırma gibi eylemler nedeniyle ABD Adalet için Ödül Programı tarafından hakkında bilgi aranan isimlerden biri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu terör örgütüyle hâlâ devam eden teması yalnızca Türkiye’yi uluslararası toplumdan izole etmeye hizmet ediyor, Filistin halkının çıkarlarına zarar veriyor ve Gazze’den yapılan terör saldırılarını önlemek için küresel çabaları zedeliyor. Türkiye hükûmetinin yüksek seviyelerle Hamas ile ilişkisi hakkında endişelerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bu görüşme, 1 Şubat’ta yapılan toplantıyla birlikte bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas yönetimini ağırladığı ikinci sefer."