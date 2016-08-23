İsrail: Türkiye ile normalleşmiş olmamız, temelsiz kınamalara sessiz kalacağımız anlamına gelmez

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye düzenlenen hava saldırıları konusunda Türkiye'nin açıklamalarını eleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmiş olmamız, onun temelsiz kınamaları karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmez" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, topraklarına yönelik tüm roket saldırılarına karşı sivilleri uluslararası hukuka ve vicdana uygun şekilde korumaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye, başkalarının askeri harekatını eleştirmeden önce iki kere düşünmelidir" görüşüne yer verildi.

Türkiye, İsrail'in "roket atıldığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırıları Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla kınamıştı.

Açıklamada, "Ülkemizin İsrail'le ilişkilerinin normalleşmesi, Filistin halkını hedef alan böyle saldırılar karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmemektedir. Aksine, İsrail'in uluslararası hukuka ve her şeyden önce vicdanlara aykırı eylemlerinin karşısında Filistin davasının takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Son zamanlarda İsrail’in Gazze bölgesine karşı giriştiği hava saldırısının da asla sivillere yönelik bu saldırıların onaylanmadığını açık bir dille ifade etmek isteriz” demişti.