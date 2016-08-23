T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrail: Türkiye ile normalleşmiş olmamız, temelsiz kınamalara sessiz kalacağımız anlamına gelmez

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırıları konusunda kınama yayınlamıştı

23 Ağustos 2016 00:55

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye düzenlenen hava saldırıları konusunda Türkiye'nin açıklamalarını eleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmiş olmamız, onun temelsiz kınamaları karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmez" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, topraklarına yönelik tüm roket saldırılarına karşı sivilleri uluslararası hukuka ve vicdana uygun şekilde korumaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye, başkalarının askeri harekatını eleştirmeden önce iki kere düşünmelidir" görüşüne yer verildi.

Türkiye, İsrail'in "roket atıldığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırıları Dışişleri Bakanlığı açıklamasıyla kınamıştı.

Açıklamada, "Ülkemizin İsrail'le ilişkilerinin normalleşmesi, Filistin halkını hedef alan böyle saldırılar karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmemektedir. Aksine, İsrail'in uluslararası hukuka ve her şeyden önce vicdanlara aykırı eylemlerinin karşısında Filistin davasının takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, “Son zamanlarda İsrail’in Gazze bölgesine karşı giriştiği hava saldırısının da asla sivillere yönelik bu saldırıların onaylanmadığını açık bir dille ifade etmek isteriz” demişti.

 

ETİKETLER

türkiyeisrailkınamagazzehavasaldırısı

İlgili Haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Filistinli militanların füze saldırısının ardından Gazze Şeridi'nde hava operasyonu düzenledi.

İsrail ordusundan Gazze Şeridi'nde operasyon

İsrail uçakları ve tankları, topraklarına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze Şeridi\'ndeki Beyt Hanun kasabasındaki bazı hedefleri bombaladı. Hamas, İsrail\'i gerilimi tırmandırmakla suçladı. Bu arada yapılan yeni bir anket Filistin ve İsrail halkl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24