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Dünya
Deutsche Welle

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Filistinli militanların füze saldırısının ardından Gazze Şeridi'nde hava operasyonu düzenledi.

22 Ağustos 2016 15:40


İsrail ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş jetlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas hedeflerini vurduğu doğrulandı. Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ordu sözcüsü, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına atılan füze saldırısına misilleme olarak düzenlendiğini açıkladı. Filistinli militanların İsrail'in sınır kenti Siderot'u hedef aldığı füze saldırısında can ve mal kaybı meydana gelmemişti. Saldırının sorumluluğunu ise şimdiye kadar üstlenen olmadı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Eliese Marom da "ynet" adlı haber portalına yaptığı açıklamada İsrail'in tepkilerinin daha da sertleşeceği mesajını verdi. İsrail'in yeni Savunma Bakanı Avigdor Liebermann da oyunun kurallarının değiştiğini belirterek İsrail'in Gazze'den yeni füze saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'de İsrail'in misilleme saldırısında 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinliGazzeHamasBakanlığı GazzeSiderotHava Kuvvetleri Komutanı Eliese MaromSavunma Bakanı Avigdor LiebermannAFPDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/HS/BK

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