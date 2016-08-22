İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı



İsrail ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş jetlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas hedeflerini vurduğu doğrulandı. Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ordu sözcüsü, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına atılan füze saldırısına misilleme olarak düzenlendiğini açıkladı. Filistinli militanların İsrail'in sınır kenti Siderot'u hedef aldığı füze saldırısında can ve mal kaybı meydana gelmemişti. Saldırının sorumluluğunu ise şimdiye kadar üstlenen olmadı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Eliese Marom da "ynet" adlı haber portalına yaptığı açıklamada İsrail'in tepkilerinin daha da sertleşeceği mesajını verdi. İsrail'in yeni Savunma Bakanı Avigdor Liebermann da oyunun kurallarının değiştiğini belirterek İsrail'in Gazze'den yeni füze saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'de İsrail'in misilleme saldırısında 4 kişinin yaralandığı belirtildi.