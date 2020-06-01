İsrail Savunma Bakanı Gantz, polis tarafından öldürülen Filistinli için özür diledi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, otizmli bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından öldürülmesi üzerine özür diledi.

Dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturacak olan iktidar ortağı Gantz, pazar günü yapılan haftalık toplantısında ailenin acısını paylaştıklarını ve konunun hızlı bir şekilde soruşturulacağını söyledi.

Toplantıda Gantz'ın yanında oturan Başbakan Binyamin Netanyahu ise konuşması sırasında bu konuya değinmedi.

Cumartesi günü Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda, 32 yaşındaki İyad Hayri Hallak isimli Filistinli, İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Silahsız olduğu ortaya çıkmıştı

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla öldürülen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'de yer alan okuluna gittiği ortaya çıktı.

Yerel basın, Hallak'ın dur ihtarını anlamadığı için polislerin uyarısına uymadığını yazdı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Hallak'a "tabanca benzeri şüpheli obje" taşıdığı iddiasıyla El-Esbat kapısında dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak "kaçtığı" öne sürüldü.

Açıklamada, yaşanan kovalamaca sırasında ateş açılan Hallak'ın ağır yaralandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

TIKLAYIN - İsrail'de silahsız bir Filistin vatandaşı polis tarafından vurularak öldürüldü