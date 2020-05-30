İsrail'de silahsız bir Filistin vatandaşı polis tarafından vurularak öldürüldü

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İsrail'de polis memurları silah taşıdığından şüphelendiği bir Filistin vatandaşını vurarak öldürdü. Öldürülen Filistinlinin daha sonra silah taşımadığı ortaya çıktı.

Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, "Devriye birimleri silahla benzeyen şüpheli bir obje taşıyan kişi gördü. Bu kişiye yerinde kalmasını söylediler ve daha sonra da kovalamaya başladılar. Kovalamaca sırasında memurlar ateş açtı" dedi.

Rosenfeld, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistin vatandaşının öldüğünü söylerken, şüphelinin silah taşıyıp taşımadığıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Channel 13 kısa süre sonra öldürülen Filistinlinin silah taşımadığını ve "mental problemleri olabileceğini" aktardı.

Dün İsrail güçleri Batı Şeria'da kendilerinin üzerine bir araba süren Filistin vatandaşını vurarak öldürdüklerini duyurmuştu.