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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Barak: İran nükleer silah üretmekte kararlı

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın nükleer silah üretmekte kararlı olduğunu, bu durumda Suudi Arabistan’ın birkaç hafta, Türkiye'nin de birkaç yıl içinde nükleer güce dönüşeceğini ifade etti.

31 Ekim 2012 12:55

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İngiliz Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, İran'ın orta derecede zenginleştirilmiş uranyumu sivil amaçlı olarak kullanarak krizi sadece bir süre ertelediğini, diplomasinin ve yaptırımların sonuç vermeyeceğini ve Tahran'ın bir yıl içinde nükleer hedefleri nedeniyle hesap vermeye mecbur edileceğini söyledi.  Barak'a göre, Tahran'ın geri adım atmasının üç nedeni olabilir. Bunlardan biri Amerika'nın ya da İsrail'in saldırısını önlemek. Barak'a göre bu, krizin Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde tırmanmasını engellemeye yönelik bir manevra da olabilir. Diğer neden ise Birleşmiş Milletler'e amacın elektrik enerjisi üretmek olduğu mesajını vermek.
 

Barak, demecinde İran'ın nükleer silah üretmekte kararlı olduğunu, bu durumda Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışının başlayacağını, Suudi Arabistan’ın birkaç hafta, Türkiye'nin de birkaç yıl içinde nükleer güce dönüşeceğini ifade etti.
 

"Esad düşerse Hizbullah ve İran da zarar görecek"

Barak, Times gazetesindeki demecinde de, Suriye'nin kitle imha silahlarının Hizbullah'ın eline geçmesinden endişe ettiklerini, ancak savaşın İsrail için bir fırsata da dönüşebileceğini belirtti. Barak'a göre, Esad'ın devrilmesi durumunda İsrail'in varlığını tehdit eden Şii militarizm ağı da darbe alacak. Esad düşerse Hizbullah ve İran da zarar görecek.

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