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Erdoğan Tahran'a gitti, İran nükleer programa ilişkin önemli açıklama yaptı

Erdoğan'ın İran temasları kapsamında nükleer krizin yanı sıra Suriye'de yaşanan siyasi istikrarsızlık da ele alınacak

28 Mart 2012 15:52

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tahran'a indiği sırada, İran'dan nükleer programıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, 5 artı 1 ülkeleriyle görüşmelerin 13 Nisan'da yapılabileceğini söyledi.
 
İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Tahran'da havalimanında karşılaması sonrasında açıklama yaptı.
 
Türkiye'nin söz konusu toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirten İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'dan oluşan 5 artı 1 ülkeleriyle görüşme yerinin birkaç gün içinde belirleneceğini belirtti.
 

Suriye konuşulacak 

 
Güney Kore'den İran'a geçen Başbakan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yanısıra İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani'yle de biraraya gelecek.
 
Erdoğan'ın gündeminde İran'ın ABD ve Batı ülkelerinin tepkiyle karşıladığı nükleer faaliyetleri, Suriye'deki gelişmeler var.
 

MİT Müsteşarı Fidan da İran'da

 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a İran ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik ediyor.

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