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Politika

İsrail Parlamentosu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışıldı

Sağcı milletvekilleri Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin tavrı nedeniyle cezalandırılması talebinde bulundu

21 Aralık 2017 04:48

ABD'nin verdiği Kudüs kararı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kudüs ve Filistin davasına ilişkin yaptığı destek açıklamaları bugün İsrail Parlamentosu'nda tartışıldı.  

Likud Partisi milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glick ile bazı İsrailli sağcı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin açıklamalarından dolayı cezalandırılmasını istemeleri" üzerine, konunun Knesset Genel Kurulu'nda tartışmaya açılmasına Filistin asıllı milletvekili Ahmed et-Tiybi tepki gösterdi. 

'Erdoğan'ın tavrı onurlu bir tavır'

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku üyesi milletvekili Tiybi yaptığı yazılı açıklamada, "Sağcı milletvekilleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e ilişkin tavrı nedeniyle cezalandırılması talebinde bulundu. Sağcı milletvekiller, Erdoğan'ın İsrail'in egemenliğine müdahale ettiğini belirtti." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının son derece onurlu bir tavır olduğunu  vurgulayan Tiybi şunları kaydetti: "Türkiye Cumhurbaşkanı ve halkının Trump'ın kararına karşı ortaya  koyduğu tavır onurlu bir tavırdır. Tüm Arap ve İslam ülkeleri, Filistin halkının  davasına destek vermek için böylesi bir tavır ortaya koymalıdır."

'Türkiye'nin izlediği net pozisyon'

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunun bu şekilde  devam edeceğini kaydeden Tıybi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in sağ kanadını öfkelendiren ve Erdoğan'a saldırmasına neden  olan şey Türkiye'nin izlediği net ve sağlam pozisyonudur ki bu da  hiçbir şekilde  tevil kabul etmeyen tarihi gerçeklere dayanmaktadır.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  saldırmalarının bir nedeni de özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem  başkanı olarak doğru ve doğal bir tavır sergilemesidir. Kudüs baş tacımızdır,  Trump'ın kararından önce de sonra da Filistin devletinin başkentidir ve öyle de  kalmaya devam edecektir."

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