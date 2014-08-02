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Dünya

İsrail ordusunun kara birlikleri Gazze'den çekiliyor

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'deki tüm tünelleri imha ettiğini açıklayacak

02 Ağustos 2014 23:18

İsrail medyası kara birliklerinin Gazze’deki bazı bölgelerden sınıra doğru çekilmeye başladığını duyurdu

Al Jazeera'nin haberine göre, bazı Filistinlilerin evlerine dönmeye başladığı ancak birçoğunun yaşadıkları bölgelerde uyumaktan korktuğu belirtiliyor.

 

Haaretz: Tüm tünellerin imha edildiği açıklanacak

 

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail'in 24 saat içinde Gazze'deki tüm tünellerin imha edildiğini açıklayacağını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa süre sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İsrail ordusu da, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye’den kaçan Filistinlilerin bölgeye dönebileceğini açıkladı. Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri bölgeden çekiliyor.

AFP haber ajansına göre Beyt Lahiye'nin Atatra bölgesinde yaşayan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını vurguladı.

 

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