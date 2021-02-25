İsrail, Nisan ayında Koronavirüs önlemlerinin tamamını kaldırmayı planlıyor

Netanyahu, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ile düzenlediği ortak basın toplantısında Covid - 19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre ülkede 16 yaş üstü 1 milyondan fazla kişinin Covid - 19 aşısı olmadığını dile getiren Netanyahu, "Tüm dünyada insanlar aşı bekliyor ancak İsrail'de aşı insanları bekliyor. Bunu değiştirmemiz gerek" ifadesini kullandı.

İsrail'in başka ülkelere de aşı gönderdiği yönündeki haberleri de doğrulayan Netanyahu, "Tek bir İsrail vatandaşını aşıdan mahrum etmeyen sembolik sayıda aşı gönderdik, karşılığında ise çok şey aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, aşı gönderilen ülkelerden karşılık olarak aldıklarına ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail'deki 16 yaş üstü kişilerin tamamının aşılanmasını mart sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Netanyahu, nisanda da ülkeyi normale döndürmeyi planladıklarını ifade etti.