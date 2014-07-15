İsrail ilk sivil can kaybını verdi

İsrail’de bir haftadan fazladır devam eden çatışmalar sonucu ilk can kaybı yaşandı. İsrail ordusu, Gazze’den atılan bir roket sonucu bir sivilin öldüğünü açıkladı.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre Gazze’nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas, bölgeye düşen kısa menzilli füzenin atılmasını üstlendi. İsrail’in ise Gazze’ye yaptığı 8 günlük saldırılar sonucu ölen Filistinli sayısı ile 190’ı geçti.

Netenyahu: Saldırılar şiddetlenecek

Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yapılan bir haftayı geçen saldırıları daha da şiddetlendireceklerini söyledi. Netanyahu bu açıklamayı, Hamas’ın Mısır’ın ateşkes önerisine kabul etmeyerek, roket atmaya devam etmesi üzerine yaptı.



Netanyahu, yayınlanan bir konuşmasında, “Bunu diplomatik yolla çözmek isterdik. Mısır’ın önerdiği ateşkesi da bunun için kabul etmiştik. Ancak Hamas bize başka seçim bırakmadı. Sadece ona (Hamas) karşı yapacağımız saldırıları şiddetlendirmek kalıyor.” dedi.