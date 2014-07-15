Ateşkese yeşil ışık yakan İsrail vazgeçti, saldırı yeniden başladı

İsrail altı saatlik ateşkesin ardından askeri operasyonuna devam etme kararı aldığını açıkladı.

İsrail ’in bu sabah açıklanan ateşkes haberine rağmen saldırılarına devam ettiği iddia edildi. Reuters’ın haberine göre İsrail, Hamas’ın attığı roketlere karşılık olarak saldırılarını sürdürüyor.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Twitter ’da yayımladıkları mesajlarında, “Filistinliler kendilerini savunma hakkına sahiptir, Kassam Aşkol’daki askeri üsse 2 havan topu attı” ifadelerini kullandı.

İsrail’in ordu sözcüsü Peter Lerner ise altı saatlik ateşkesin ardından İsrail’in yeniden saldırmaya başladığını doğruladı. Lerner, İsrail’in saldırmadığı altı saat içinde Hamas’ın yaklaşık 50 roket fırlattığını belirtti.