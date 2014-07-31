İsrail için tüneller neden bu kadar önemli?

İsrail, Filistin topraklarına yaptığı saldırıların temel amacı olarak, "Hamas'ın Gazze Şeridi ve İsrail sınırının altında incelikle açtığı tünel ağının ortadan kaldırılması"nı gösteriyor.



wsj.com.tr'nin haberine göre İsrail ordusu, iki hafta önce kara harekatına başlamasından bu yana 32 tünel ve bu tünellere 60'ın üzerinde giriş olduğunu keşfettiklerini açıkladı. Onlarca Hamas militanı, savaş boyunca tünellerden İsrail'e geçmeye çalıştı. İsrail'in içinde tünel saldırısını önlemeye çalışan beş İsrail askeri Pazartesi günü yaşamını yitirdi.

Soru: Tünel ağı İsrail için neden bu kadar önemli?

Cevap: Tüneller, İsrail'in düşmanı olan ve Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas için çok önemli bir askeri varlık. Hamas militanları bu tünelleri, İsrail'in hava teftişine yakalanmadan silah ve insan taşımasını sağlıyor. Ancak İsraillileri en çok korkutan ise, Gazze sınırından, İsrail'in güneyindeki çiftlik alanlarına uzanan tüneller. Militanlar, İsrail hükümetinin "terör tünelleri" olarak adlandırdığı bu tünelleri, sınırdan geçmek, saldırılarda bulunmak ve kaçakçılık için kullanıyor.

Soru: Tüneller yeni mi?

Cevap: Hayır. Gazzeliler, onyıldan uzun süredir tünel inşa ediyor. Mısır sınırının ötesine uzanan tüneller, araba büyüklüğünde malları taşımak ve kaçakçılık için inşa edilmişti. Hamas, 2006'da tüneller aracılığıyla İsrail askeri Gilad Şalit'i esir aldı. Gilad Şalit beş yıl sonra 1000'in üzerinde Filistinli ve Arap mahkumun salınması karşılığında serbest bırakılmıştı.

Soru: Kaç tane tünel var?

Cevap: Rakam tam olarak bilinmese de İsrail ordusu 50'nin üzerinde tünelin olduğunu tahmin ediyor. Ordu ayrıca bu tünellere onlarca farklı giriş ve daha küçük tüneller olduğunu söylüyor.

Soru: Tüneller büyük mü?

Cevap: Tünel inşaları değişken. Daha gelişmiş olanları, daha sağlam inşa edilmiş ve ortalama boyda bir adamın ayakta durabileceğini uzunlukta. Genellikle tünellerde elektrik ve iletişim hatları var.

Soru: İsrail tünelleri nasıl yıkıyor?

Cevap: Patlayıcılar ve silahlı buldozerlerle.