Gazze'de ölü sayısı her geçen gün artıyor

Ramazan Bayramı'nda da havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, 3 gün içinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 328 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 980 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler kararlarına daha önce defalarca uymayan İsrail'in saldırılarında şu ana kadar yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı bin 363'e yükseldi, 7 bin 600'den fazla kişi yaralandı.



Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırılarda yaralanan Er-Risale isimli yerel gazetede çalışan Muhammed Dahir'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

Gazze'ye yönelik düzenlediği kara saldırılarını genişletmek amacıyla 16 bin askerin daha silah altına alınmasına karar verdiği iddia edilen İsrail ordusunun, dün geceden bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait yerleşim birimleri, tarım arazileri ve Tel el-Heva semtindeki "Hamza Camisi" ile Filistinli sığınmacıların bulunduğu UNRWA'ya bağlı okulun yanındaki bir başka camiyi hedef aldığı ve saldırılarda yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ise Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralanan 139 İsrail askerinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü, 15'inin durumunun ağır, birinin ise "çok kritik" olduğunu belirtti.

İsrail Bilim Teknoloji ve Uzay Bakanı Yaakov Perry ise Gazze'de ateşkes konusunda "ciddi bir öneri gelmesi" durumunda, bunun bakanlar kurulu tarafından kabul edileceğini düşündüğünü ifade etti.

Gazze'de saldırılara tepkiler

Beyaz Saray'dan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı da, Filistinli sığınmacıların bulunduğu Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okula düzenlenen saldırıyı kınayarak, BM'nin tarafsızlığına herkes tarafından saygı gösterilmesi ve BM tesislerinin hedef alınmaması gerektiği uyarısında bulundu.

İsrail'in okula saldırısını kınayan ancak aynı Beyaz Saray açıklamasında olduğu gibi, saldırıdan direkt İsrail'i sorumlu tutan bir ifade kulanmayan Bakanlık Sözcüsü Marie Harf, "Orada neler olduğunu görmek için tam kapsamlı bir soruşturma olmalı" dedi.

Öte yandan, ABD yönetiminin, İsrail’e askeri mühimmat satışına devam ettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Temmuz'da, Dış Askeri Yardımlar Programı’nın rutin mühimmat gönderilmesi prosedürü kapsamında İsrail Savunma Bakanlığı’ndan talep mektubu alındığı kaydedildi.

Bu talebin, bakanlığın normal kurum içi süreci dahilinde ele alındığı belirtilen açıklamada, 23 Temmuz'da da talebin sonuçlandığı ve İsrail’de bulunan Savaş Rezervleri Stok Cephaneliği'ndeki (WRSA-I) uygun mühimmatların İsrail savunma güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Bolivya İsrail'i "terörist devlet" ilan etti

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales,Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i "terörist devlet" olarak nitelendirdi ve saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını iptal etti.