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Dünya

Gazze'den dönen Norveçli doktor, kahraman gibi karşılandı

Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, Oslo’da büyük bir topluluk tarafından karşılandı

31 Temmuz 2014 21:44

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, Oslo’da büyük bir topluluk tarafından karşılandı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Norveç’in başkenti Oslo’da havalimanında karşılama için toplanan kalabalık, İsrail’in katliamlarını sürdürdüğü Gazze’de yüzlerce yaralı Filistinli'yi tedavi eden Gilbert’e pankartlar ve çiçeklerle destek verdi.

Gilbert bir gün önce Brüksel’de katıldığı bir toplantıda, İsrail'in ağır yaraladığı ve katlettiği bebeklerin ve çocukların fotoğraflarını göstererek "Bunlar mı terörist?" diye sormuştu.


Doktor Gilbert, Gazze'de yaşanan dramı anlattığı ve ABD Başkanı Obama'ya "Vicdanınız var mı?" diye sorduğu mektuba dünyanın her köşesinden binlerce tepki geldiğini fakat muhatabından ve diğer liderlerden tek bir kelime duymadığını belirtti.

Gilbert, "Bize bulaşıcı hastalık taşıyormuş gibi davranıyorlar. Siyasi ebola virüsü taşımıyorum. Hamas'ın değil Filistin halkının yanında olan doktorlarız. Norveç'teki hastanemle ve dayanışma hareketiyle birlikte Hamas'ı, El Fetih'i, İslami Cihad ya da Filistin Yönetimi'ni değil Filistin halkını ve onların işgale direnme haklarını destekliyoruz. İsrail'in Gazze operasyonunda katledilen her 500 Filistinli sivile karşı 1 İsrailli sivil öldü. Sivil hedeflere hiçbir saldırıyı onaylamam, hepsini kınıyorum ama sivil hedeflere saldıran Filistinliler değil İsrail" diye konuştu.

 

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