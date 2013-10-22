'Hakan Fidan haberlerinin amacı Türkiye-İsrail yakınlaşmasını önlemek'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor, Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili dile getirdiği iddiaların, Türkiye medyasında “Hakan Fidan’ın hedef alınması” olarak görüldüğünü, ancak aynı haberin İsrail medyasında “İsrail’in hedef alınması ve itibarsızlaştırılması” şeklinde yer aldığını vurguladı.

Palmor, söz konusu haberlerin Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulmasını istemeyen çevreler tarafından sızdırılmış olabileceğini söyledi. Hürriyet'ten İpek Yezdani'nin haberine göre Palmor, “Bu haberleri, Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşmayı zorlaştırmak ve bu her iki ülkeye de yakınlaşmanın çok da gerekli olmadığı mesajını göndermek isteyen bir takım çevrelerin sızdırmış olabileceği düşüncesi çok mantıklı” dedi.

'Türkiye iddialara yalanlamadı'

İsrailli sözcü, Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius'ın, "Geçen yılın başlarında Türk hükümetinin Mossad için çalışan 10 kadar İranlı ajanın kimliğini Tahran istihbaratına ihbar ettiğini" ileri sürdüğü yazısındaki iddiaların Türkiye’de hiçbir yetkili tarafından yalanlanmadığına da dikkat çekti.

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