İsrail Eskişehir'i aradı: Evinizi bombalayacağız

Üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gelen Kamel Shbair, İsrail askerleri tarafından cep telefonuna bırakılan sesli mesajla, Gazze'deki ailesinin hayatını kurtardı.

Eskişehir’de öğrenim gören 32 yaşındaki Filistinli Kamel Shbair Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapmak üzere 2.5 yıl önce Eskişehir'e geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla, dönüş yolları kapalı olduğu için Gazze'ye gidemediğini belirten Shbair, eşi ve iki çocuğunu da yanına aldığını anlattı.

Kente geldiğinde Filistin'de kullandığı telefon SİM kartını yanında getirdiğini ve aynı numarayı kullanmaya devam ettiğini anlatan Shbair, şöyle konuştu:

"Babam, annem ve kardeşlerim Gazze'de yaşıyorlar. 13 gün önce bana İsrail askerlerinden bir sesli mesaj geldi. O mesaj da diyor ki 'evinizi bırakın, biz bomba atacağız'. Bunun üzerine babam ve annemle konuştum. Önce böyle bir şeyin olabileceğine inanmadılar. 'Bize haber vermediler, bir sıkıntı yok' dediler. Ama komşumuza da iki hafta önce bomba atmışlardı, 6 şehit vardı. Babam daha sonra güvenli olması için evden çıkacaklarını söyledi. Birinci gün, ikinci gün hiçbir şey olmadı ama üçüncü günde İsrail, bizim evimize bomba attı. O zaman babam ve kardeşlerim Birleşmiş Milletler'in okuluna geçtiler."

Okullarda su, elektrik ve barınma yönünden şartların çok zor olduğu için ailesini merak ettiğini söyleyen Shbair, "Ailemin evinin bombalandığını duyduğumda çok sinirliydim. Çok bir şey düşünemedim. Ağladım. Çocuklarım 'baba ne oldu' diye sordular, onlara anlatamadım. Böyle bir şeyi nasıl anlatayım ki çok küçükler. Sonra yavaş yavaş kendime geldim. Ailemle konuşmak istiyordum ulaşamadık. Hala ailemle irtibat kuramadım. Bana da bir arkadaşım mesaj yolladı. 'Ailene böyle bir durum oldu, onlar okulda yaşıyorlar. Sen merak etme, şimdi onlar iyiler' diye. Arkadaşım, ailemin evi bombalandıktan sonra bir videosunu kaydetmiş, gönderdi. Ben onu izledim. Hamdolsun hiç can kaybetmedik. Sadece evimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

‘Mesajdan iki gün sonra telefonum çalındı’

Shbair, mesajı aldıktan iki gün sonra cep telefonunun çalındığını aktararak "Bu mesajı görmeseydim, dinlemeseydim çok kötü bir durum olabilirdi. Cep telefonum, mesaj geldikten 2 gün sonra çalındı. Polise bildirdim. Cep telefonumu önemsememin nedeni sadece ailemle iletişim istiyorum, onlarla konuşmak istiyorum" diye konuştu.

Gazze'de endişeli bekleyişin sürdüğünü aktaran Shbair, "Çocuklar, yaşlılar orada ölüyorlar. Her yere bomba atıyorlar. Sadece bizim evimiz değil hatta bu okullara da bomba atıyorlar, camiye bomba atıyorlar. Bu yüzden biz bekliyoruz, ne olacak bilmiyoruz" dedi.

‘Türkiye'de hala bazı insanlar Gazze'de ne olduğunu bilmiyorlar’

İsrail'in, Filistinlileri öldürdüğünü ve dünyanın sessiz kaldığına değinen Shbair, şunları söyledi:

"İsrail'in kimseyi dinlemiyor. Herkes konuşuyor, konuşuyor ama İsrail ne isterse onu yapıyor. Askerler kötü bir şekilde insanlarımızı öldürüyor. Mısır'dan, Arap'lardan, Amerika'dan da korkmuyorlar. ABD, zaten destek veriyor. Gazze için sadece Recep Tayyip Erdoğan konuştu ve Filistin için bir şey yapabilir, onu bekliyoruz.

Bir de Anadolu Ajansı, Gazze'de çok çalışıyor. Web site olarak onları takip ediyorum. Türkçe ve Arapça olarak yazıyorlar, Allah razı olsun ama Türkiye'de hala bazı insanlar Gazze'de ne olduğunu bilmiyorlar, lütfen onlar için biraz daha çalışın."