İsrail'de günlük Koronavirüs vaka sayısı rekoru kırıldı

T24 Dış Haberler

İsrail, bir günde yaklaşık 11 bin yeni Koronavirüs vakası tespit ederek pandeminin başından bu yana en çok vaka gördüğü 24 saati yaşadı.

Daha önce ülkede bir günde görülen en yüksek vaka sayısı 10 bin 118 idi.

Salı günü 10 bin 947 vaka görülmesine rağmen çarşamba günü okulları tamamen açma planından vazgeçmedi.

Selefi Binyamin Netanyahu'yu ''ülkeyi karantina döngüsüne sokmakla'' eleştiren İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yeni Delta varyantı salgınını aşılanma ve maske kullanımı ile yenebileceklerini savunuyor.

Bennett yönetimi, 12 yaş ve üzerindeki vatandaşlarını Pfizer/BioNTech aşısı yaptırmaya teşvik etti.

İsrail'in 9.3 milyon nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı iki doz aşı oldu.