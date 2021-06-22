İsrail'de Delta varyantı endişesi: Vakalar çoğunlukla aşısız çocuklarda görülüyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede aktif vakaların yüzde 70'ini oluşturan Delta varyantına karşı çocuk ve gençlerin aşılama sürecine başlanması konusunda uyarıda bulundu.

Times of Israel'de yer alan habere göre, Koronavirüs aşılama programında en hızlı ülkelerden olan ve aktif vaka sayısını 300'e kadar düşüren İsrail'de, özellikle aşısız genç ve çocuklarda Delta varyantı tespit edilmeye başladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Chezi Levi, sağlık kurumlarına genç ve çocukların hızla aşılaması sürecine hazırlanmaları konusunda çağrı yaptı. Levi, 12-15 yaş grubunda bugüne kadar 20 bin kişinin aşılandığını, sürecin hızlanacağını söyledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verileri, ülkede tespit edilen yeni Koronavirüs vakalarının yüzde 70'inin ilk olarak Hindistan'da bulunan Delta varyantına ait olduğunu gösterdi. Bir sağlık yetkilisi "Delta varyantı gözle görülür bir şekilde İsrail'de artıyor" dedi.

Ülkede henüz aşı olmamış çocuklar, yeni vaka gruplarının çoğunluğunu oluşturuyor.

İsrail'de pazartesi akşam itibariyle 387 aktif Koronavirüs vakası bulunuyor.