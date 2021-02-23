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Koronavirüs

İsrail'de Covid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi

İsrailli doktorun Covid-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği iddia edildi

23 Şubat 2021 21:41

İsrail'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) varlığını kabul etmeyen ve virüse karşı halkın aşılanmasına karşı çıkan bir doktorun klinik açmak için verilen sağlık lisansı feshedildi.

Sputnik'in The Jerusalem Post'tan aktardığna göre Sağlık Bakanlığı Dr. Arieh Avni'nin sağlık lisansını iptal etti.

Avni, çeşitli konularda makalelerini  Doğru Tıp - Dr. Aryeh Avni adlı bir Facebook sayfasından yayınlıyor.

İsrailli doktorun Covid-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği iddia edildi.

Avni'nin kısa süre önce vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle İsrail'in Wuhan'ı olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.

Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanması dikkati çekiyor.

KoronavirüsArieh AvniCovid-19
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