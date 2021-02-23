İsrail'de Covid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi

Sputnik'in The Jerusalem Post'tan aktardığna göre Sağlık Bakanlığı Dr. Arieh Avni'nin sağlık lisansını iptal etti.
Avni, çeşitli konularda makalelerini Doğru Tıp - Dr. Aryeh Avni adlı bir Facebook sayfasından yayınlıyor.
İsrailli doktorun Covid-19 hakkında yanlış bilgiler içeren yazılar yayınladığı, bazı kişilere para karşılığında sahte aşılama sertifikası ve maske takmaktan muafiyet belgesi önerdiği iddia edildi.
Avni'nin kısa süre önce vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle İsrail'in Wuhan'ı olarak nitelenen Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde klinik açtığı ifade edildi.
Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı yaklaşık 210 bin nüfusa sahip Bney Brak kentinde her 5 kişiden birinin Kovid-19'a yakalanması dikkati çekiyor.