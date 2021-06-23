İsrail'de aşı olsa dahi Delta varyantıyla teması olan herkes karantinaya girecek

İsrail, sağlık görevlilerine, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmuş veya daha önce enfekte olmuş kişiler de dahil olmak üzere, Delta varyantıyla teması bulunan herkesi karantinaya alma yetkisi verdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, ülkede aktif vakaların yüzde 70'ini oluşturan Delta varyantına karşı çocuk ve gençlerin aşılama sürecine başlanması konusunda uyarıda bulunmuştu.

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Güncellenen Sağlık Bakanlığı yönergelerine göre, aşılanmış veya hastalığı geçiren kişilere, bir Delta varyantı taşıyıcısı ile yakın temas halinde olmaları durumunda 14 güne kadar kendilerini karantinaya almaları buyurulabilir.

Bakanlık, temaslı kişiler skalasının, aynı uçakta yolcu olmayı da içerebileceğini söyledi. Bu durum, İsrail'in sınırlarını aşılı yaz turistlerine kademeli olarak açmasına bir engel olarak düşünülüyor.