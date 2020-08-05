İsrail Cumhurbaşkanı: Lübnan halkının acısını paylaşıyor, yardım elini uzatıyoruz

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Lübnan'da en az 70 kişinin hayatını yitirdiği, 3 bin 250'den fazla insanın hayatını kaybettiği patlama için başsağlığı mesajı yayınlarken, "Lübnan halkının acısını paylaşıyor, bu zor dönemde tüm samimiyetle yardım elimizi uzatıyoruz” dedi.

Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Lübnan halkının acısını paylaşıyoruz' derken, 'tüm samimiyetle' yardıma hazır olduklarını belirtti.

İsrail ordusu: Çatışmayı erteleme zamanı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail, güvenlik ve uluslararası kanallardan Lübnan'a insani ve tıbbi yardım göndermeyi teklif etti. Çatışmayı erteleme zamanı."

Olay, el konulan patlayıcıların tutulduğu depoda gerçekleşti

Bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta neredeyse şehrin her yerinden hissedilen şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında gerçekleştiği belirtilirken, Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 250'den fazla da yaralı olduğunu açıkladı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

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Lübnan Hizbullahı: Patlama İsrail kaynaklı değil

Patlamanın ardından bir süredir Lübnan'la gerilim yaşayan İsrail'e gözler çevrilmişti. Reuters'a konuşan bir İsrailli yetkili İsrail'in patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Lübnan Hizbullah'ı da patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.