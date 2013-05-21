İsrail, borcu nedeniye 65 Türk şoförü rehin aldı

Türkiye’de bulunan özel bir şirket tarafından kiralanan ve içerisinde 65 TIR bulunan bir gemi, İsrail’in Hayfa Limanı’nda firmanın liman işletmesine olan borcuna karşılık yaklaşık 1 aydan bu yana İsrail tarafından rehin tutulduğu öne sürüldü.



Türk şoförlerden Nezir Zan, nakliyat firması olan denizcilik şirketinin liman işletmesine olan borcu karşılığında kendilerini rehin tuttulduğunu öne sürerek, "65 şöför mağdur edildik, pasaportlarımaza el konuldu. Hayfa Limanı’nda rehin durumundayız" dedi.

Türk Sisa Shipping Lines Denizcilik şirketinin Yunan bir firmadan kiraladığı Ro-Ro tipi yük gemisi geçen ay İskenderun Limanı’ndan yüklü 65 TIR’ı alarak, Hayfa Limanı’na hareket etti. Yükü Ürdün’ün Umman kentine indiren Tırlar, daha sonra Umman’dan aldıkları yaş sebze ile Hafya Liman İşletmesi’ne geldi. Şoförler Türkiye’ye dönmeyi beklerken gemi ve içindeki 65 TIR’a liman işletmesinin firmadan alacağına karşılık el konulduğunu savundu. Günlerden bu yana limanda tutulan TIR’ların şoförleri sağlık sorunları ile karşılaştığı, yükledikleri sebze ve meyvelerinde bozulduğu için zarara uğradıkları belirtildi. Gemiye ve tırlara el koyarak Türkiye’ye dönmelerine izin vermeyen liman işletmesinin şöförlerin pasaportlarına da el koydukları ifade edildi.

'Çok zor durumdayız'

Şırnak’ın İdil İlçesi’ndeki yakınlarını arayan Türk şoförlerden Nezir Zan, nakliyat firması olan denizcilik şirketinin liman işletmesine olan borcu karşılığında kendilerini rehin tuttuğunu ve 65 şoförün borç yüzünden mağdur edildiğini öne sürdü. Zan, şöyle dedi: "Ben ve 64 arkadaşım yaklaşık bir aydır Hayfa Limanında rehin durumundayız. Çalıştığımız firmanın borçla ilgisinin bulunmamasına karşın Sisa Shipping Lines Denizcilik firmasının borcu gerekçe gösterilerek mağdur ediliyoruz. Bu durum üzerine liman yetkilileri ile görüşme yaptık. Araçlarımızı bırakarak, evlerimize dönmek istediğimizi belirtmemize yetkililer, hiç kimsenin limandan ayrılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Aramızda hasta arkadaşlarımız var. Kalp ve tansiyon hastası arkadaşların kullandığı ilaçlar bitti. Sağlık hizmetinden hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Aramızda Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin akrabaları var. Cenaze izni istediler ama ona bile müsaade etmediler. Çok zor durumdayız. Bize yardım edilmesini bekliyoruz."