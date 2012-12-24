İsrail askerlerine kafa tutan kız İstanbul'da

Filistin'de korkusuzca İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan 13 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi, İstanbul'a geldi.

Filistin'de korkusuzca İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan 13 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, Başakşehir Belediyesi'nce kendisine verilecek olan ''Hanzala Cesaret Ödülü''nü almak için İstanbul'a geldi.

Tamimi'yi, Atatürk Havalimanı'nda ''Mavi Marmara'' gemisinde şehit olan gazeteci Cevdet Kılıç'ın ismi verilen Bilgievi Öğrencileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Ahed Tamimi, Türkiye'de olduğu için kendini çok mutlu ve özgür hissettiğini belirterek, sürekli Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.