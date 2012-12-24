T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İsrail askerlerine kafa tutan kız İstanbul'da

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Ahed Tamimi, Türkiye'de olduğu için kendini çok mutlu ve özgür hissettiğini belirterek, sürekli Türkiye'de kalmak istediğini söyledi

24 Aralık 2012 21:30

Filistin'de korkusuzca İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan 13 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi, İstanbul'a geldi.

Filistin'de korkusuzca İsrail askerlerine kafa tutarak dünya gündemine oturan 13 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, Başakşehir Belediyesi'nce kendisine verilecek olan ''Hanzala Cesaret Ödülü''nü almak için İstanbul'a geldi.

Tamimi'yi, Atatürk Havalimanı'nda ''Mavi Marmara'' gemisinde şehit olan gazeteci Cevdet Kılıç'ın ismi verilen Bilgievi Öğrencileri karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Ahed Tamimi, Türkiye'de olduğu için kendini çok mutlu ve özgür hissettiğini belirterek, sürekli Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.

ETİKETLER

israil askerikafa tutanfilistinli kızistanbulahed tamimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24