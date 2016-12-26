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Dünya

İsrail, ABD Büyükelçisi'ni başbakanlığa çağırdı

"BMGK kararının kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok"

26 Aralık 2016 01:34

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BMGK'nın İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının ardından ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro'yu, 'durumu açıklama toplantısına' çağırdı.

İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre, Netanyahu, Büyükelçi Shapiro’yu, ABD’nin BMGK’da oylamaya sunulan İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden karara karşı çekimser oy kullanmasının ardından 'açıklama toplantısına' çağırdı.

İsrail makamları bugün, yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerinin durdurmasını talep eden BMGK tasarısına 'evet' oyu kullanan tüm ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Başbakan Netanyahu, BMGK kararının kabul edilmesinden Barack Obama yönetimini sorumlu tutarak, "Kararın kabul edilmesinin arkasında Obama yönetiminin olduğundan şüphemiz yok" demişti. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

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